التحكم المروري: قتيل و12 جريحاً في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 10:42

التحكم المروري: قتيل و12 جريحاً في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 25 July، 2022
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