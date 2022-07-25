التحكم المروري: قتيل و12 جريحاً في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 10:42
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السيد هاشم صفي الدين على بعد أمتار من فلسطين المحتلة: الجدار الذي يختبئ خلفه الاسرائيلي لن يكون انما سنكون نحن في الداخل
السيد هاشم صفي الدين: نحن أقرب إلى فلسطين وأقرب إلى الإسرائيلي للنيل منه في البرّ والبحر إذا شئنا ونحن نحدد متى نشاء
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الذي يريد إنقاذ لبنان يُلاقي الآخر بحكومة قرار وطني سريعا والشراكة ليست قضية رأس برأس بل يد بيد
الشيخ قبلان: كرامة الكنيسة من كرامة المسجد وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه
اللجنة الوزارية المعنية لدرس أوضاع موظفي القطاع العام تعقد اجتماعها في السراي الحكومي في ضوء الاضراب المعلن للموظفين
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح يعيّن الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
قائد سلاح البحر في الحرس الثوري: دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة الحساسة
وزير الخارجية الروسي: آمل في نجاح اتفاق تصدير الحبوب الذي تم توقيعه في اسطنبول وننتظر من غوتيريش الالتزام بتعهداته
لافروف: الموقف العربي من العملية الروسية في أوكرانيا متزن وهذه العملية ستستمر ولم نغلق الباب أمام المفاوضات
التحكم المروري: قتيل و12 جريحاً في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
25 July، 2022
التحكم المروري
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