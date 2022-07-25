وزير الصحة اللبناني :الوزارة على استعداد لأي طارىء يتعلق ب”جدري القردة” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 10:42

وزير الصحة اللبناني :الوزارة على استعداد لأي طارىء يتعلق ب”جدري القردة”

منذ 1 ساعة 25 July، 2022
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