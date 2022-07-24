غرفة التحكم المروري: 11 جريحًا في 7حوادث خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 12:20

غرفة التحكم المروري: 11 جريحًا في 7حوادث خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعة 24 July، 2022
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