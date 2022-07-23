الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة، وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير 3 منصات أوكرانية لإطلاق الصواريخ، و24 وحدة من مدافع الهاوتزر D-20 و15 وحدة من قاذفات صواريخ “غفوزديكا” في جمهورية دونيستك الديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك وكجزء من الحرب المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 وحدات من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في مناطق أداموفكا، وسلافيانسك وسفيرسك، و10 قطع مدفعية، و24 وحدة مدفعية من مدافع “هاوتزر”. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن أكثر من 200 جندي أوكراني تم القضاء عليهم في قرية فيرخنيكامينسك، بالإضافة إلى أكثر من 60 فردا من كتيبة القوميين “دونباس”.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدف سلاح الجو في جمهورية دونيستك الشعبية أكثر من نصف أفراد إحدى كتائب اللواء الآلي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم