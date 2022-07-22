فعالية في الناقورة تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر” عند الخامسة عصرا بدعوة من اللقاء الاعلامي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 22 2022 - 17:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الوكالة الوطنية للاعلام تتوقف للمرة الاولى في تاريخها عن نشر الاخبار بعد انضمام العاملين فيها لإضراب موظفي القطاع العام
نقيب المحررين جوزيف القصيفي: توقف الوكالة الوطنية للإعلام عن العمل سينعكس سلباً على الجسم الاعلامي في لبنان
اليونيسيف: البنية التحتية للمياه في لبنان على حافة الهاوية وآفاق الحل قاتمة مع استمرار أزمة الكهرباء
اليونيسف: نقص الكهرباء يجعل ضخّ المياه الكافية مستحيلا وفي بعض الحالات يؤدي إلى توقف عمليات الضخِّ بالكامل
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: التقنين القاسي بالتغذية بالمياه خارج عن ارادتنا ومرتبط بالتيار الكهربائي
الشيخ علي دعموش: المقاومة اليوم تصنع اقوى المعادلات بفك الحصار الاميركي عن لبنان وتحصيل حقوقه وثرواته النفطية
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: على القوى السياسية المبادرة بأسرع وقت إلى تشكيل حكومة
الخارجية الايرانية: لم نخرج من الاتفاق النووي والمعطل الاول للاتفاق هو عدم اتخاذ واشنطن قراراً واضحاً
الرئاسة التركية: سيتم اليوم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب في إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة
تاس: اتفاقية اسطنبول المرتقبة ستسمح بمرور ما لا يقل عن 25 مليون طن للأسواق العالمية
وحدات الدفاع الجويّ السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق ريف دمشق وأَسقطتْ عدداً منها
وزارة الدفاع السورية: العدوان الصهيوني أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية
دراسة أميركية: نصف الأمريكيين يتوقَّعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة
رئيس الوزراء "رانيل ويكريمسينغه" يؤدي اليمين رئيساً جديداً لسيريلانكا بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان
فعالية في الناقورة تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر” عند الخامسة عصرا بدعوة من اللقاء الاعلامي الوطني
منذ 1 ساعة
22 July، 2022
التعليقات
ذات صلة
شولتس: هناك عدد كاف من خطوط الأنابيب لتوريد الغاز الروسي
العميد تنكسیري: دخول الصهاينة للخلیج الفارسي سيزعزع أمن المنطقة
القوات الروسية تدمر “المئات السود” في كراماتورسك
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}