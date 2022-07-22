فعالية في الناقورة تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر” عند الخامسة عصرا بدعوة من اللقاء الاعلامي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 17:00

فعالية في الناقورة تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر” عند الخامسة عصرا بدعوة من اللقاء الاعلامي الوطني

منذ 1 ساعة 22 July، 2022
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