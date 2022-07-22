الخارجية الايرانية: سياسة الجوار لا تعتمد على الإتفاق النووي أو إذن من أميركا

جاء ذلك في تغريدة له الجمعة، عبر حسابه الخاص على تويتر، حيث كتب “الإزدواجية المخادعة التي يتسم بها الإتفاق النووي (والذي ما زالت إيران عضواً فيه على العكس من الولايات المتحدة) من جهة، والعلاقات الجيدة بين إيران وجيرانها بمن فيهم روسيا من الجهة الأخرى، تكشف النقاب عن هذه الحقيقة أن عدم اتخاذ القرار من جانب أميركا الناكثة للعهود يشكل العقبة الأهم أمام التوصل الى إتفاق”.

تجدر الإشارة الى أن طهران استضافت الرئيسين الروسي بوتين، والتركي أردوغان بهدف مناقشة عقد قمة أستانا، حيث أبرمت اتفاقيات جيدة للتعاون الاقتصادي خلال الزيارة.