لافروف: سنبحث طلب المجر زيادة وارداتها من الغاز الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 17:30

لافروف: سنبحث طلب المجر زيادة وارداتها من الغاز الروسي

منذ 15 mins 21 July، 2022
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