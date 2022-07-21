الخارجية العراقية تسلم السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة” تضمنت إدانة للقصف التركي في دهوك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 17:30

الخارجية العراقية تسلم السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة” تضمنت إدانة للقصف التركي في دهوك

منذ 16 mins 21 July، 2022
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