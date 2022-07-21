الخارجية العراقية تسلم السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة” تضمنت إدانة للقصف التركي في دهوك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 17:30
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الخارجية التركية تنفي مسؤوليتها عن القصف وتدعو للتحقيق في الموضوع معتبرة أن جماعات إرهابية تقف خلف الهجوم
وزير الخارجية التركي: تركيا لن تستهدف المدنيين في شمال العراق أبدا بل هدفها حزب العمال الكردستاني
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استخبارات الجيش البريطاني: روسيا تعطي الأولوية للسيطرة على البنية التحتية الأوكرانية مثل محطات الطاقة
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خارجية روسيا: كييف تهدد المنشآت النووية بأوكرانيا عبر الهجمات بطائرات مسيرة ما قد يسبب كارثة نووية
رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون: الدول الغربية قد تزود أوكرانيا قريبا بطائرات مقاتلة
الدفاع البريطانية: نخطط لإرسال 50000 قذيفة مدفعية ومئات الأسلحة المضادة للدبابات لأوكرانيا
وزير الاقتصاد الألماني: : كميات الغاز التي ستضخ عبر نورد ستريم تتطلب منا تعزيز مخزوناتنا لمواجهة الوضع الجديد
البنك المركزي الأوروبي: رفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية مع إجراءات لإبقاء التضخم في مستوى 2%
مجلس النواب البلجيكي أقرّ معاهدة ترعى تبادل السجناء مع إيران
افتتاح القنصلية العامة الفخرية لجمهورية الباراغواي في المنطقة الحرة في دمشق
الخارجية العراقية تسلم السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة” تضمنت إدانة للقصف التركي في دهوك
منذ 16 mins
21 July، 2022
العراق
تركيا
لخارجية العراقية
هجوم دهوك
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