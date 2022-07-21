الوزير حمية تفقد أشغال التأهيل للطريق الرئيسية الرابطة بين البقاع الغربي ومرجعيون

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية أشغال التأهيل للطريق الرئيسية التي تربط البقاع بالجنوب وتحديدا البقاع الغربي ومرجعيون، حيث كان في استقباله مدير العمل البلدي في المنطقة الثانية في حزب الله حاتم حرب وقائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة.

واكد الوزير حمية أن الهدف الٍأساسي في هذه الظروف التي نعيشها هو العمل للتخفيف من أوجاع الناس وتأمين السلامة العامة لهم”، وتابع “العمل على تأهيل طريق البقاع الغربي مرجعيون يأتي ضمن سلسلة من الملفات واللقاءات التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار بدأنا بإعداد ملفات في مناطق عكار والضنية والمنية وفي منطقة صور وبنت جبيل وحتى الحدود مع فلسطين المحتلة”.

وقال حمية “اليوم نحن في زيارة وجولة في مناطق النبطية والزهراني وصيدا وجزين وصولا إلى البقاع الغربي لنكوّن ملفات من نوعين الأول هو قرض الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي وملزّم من قبل مجلس الإنماء والإعمار الذي نتساعد معه لنتمكن من تأهيلها وإنجازها هذا العام مع نهاية فصل الصيف”، واضاف “اليوم تأهيل الطرقات على قدم وساق على مختلف الأراضي اللبنانية التي بلغت 165 طريق وسنكمل بهذا الأمر حتى النهاية من أجل التخفيف من وجع الناس”.

وتابع حمية “الأمر الثاني هو محاولة ترقيع الطرقات العامة قدر الإمكان من الخزينة العامة لاسيما التي توصل البلدات ببعضها في كل المناطق اللبنانية، وسنكمل العمل حتى لو كانت الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه لأن القرار اتُخذ منذ زمن بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحاول ولو من اللحم الحي أن نفعل شيئ ومسيرتنا ستكمل لنصل لكل المناطق اللبنانية”، وأكد أنه “تم إقرار إضافة طريق صغبين عيتنيت مشغرة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على لائحة البنك الدولي والذي يبلغ 8 كلم لتنفيذه وفق الأصول”.

بعدها أكمل الوزير حمية إلى بلدة مشغرة حيث كان في استقباله مسؤول حزب الله في المنطقة الثانية الحاج علي ضعون بحضور مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي على وقع موسيقى كشافة المهدي(عج)، وكان لقاء مع رؤساء البلديات والإتحادات استمع خلاله الوزير حمية منهم لحاجات المنطقة ومشاكلها وسبل حلها.

المصدر: مراسل الموقع