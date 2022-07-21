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July 21 2022 - 11:50

تسعة قتلى بعد غرق عبارة في إندونيسيا

منذ 50 mins 21 July، 2022
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أخبار دولية - اندونيسيا

قال مسؤول في قوات البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على تسع جثث على الأقل بعد غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانقلبت العبارة KM Cahaya Arafah قبالة جزيرة تيرنات الإندونيسية مساء الاثنين الماضي أثناء توجهها إلى جزيرة هالماهيرا القريبة، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ لركابها الـ77 وطاقم العبارة.

وقالت وكالة الإنقاذ والبحث في تيرنات في بيان إن رجال الإنقاذ عثروا على أربع جثث مساء الأربعاء وخمس جثث في اليوم الرابع من البحث، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. وكان قد تم إجلاء 64 شخصا إلى قرية مجاورة بعد الغرق.

يذكر أن الحوادث البحرية شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل في جنوب شرق آسيا يضم حوالي 17000 جزيرة، حيث يعتمد الناس على العبّارات والقوارب الصغيرة للتنقل، على الرغم من معايير السلامة السيئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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