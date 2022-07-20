منظمة الصحة العالمية: 14 إصابة بجدري القردة في العالم و5 وفيات في إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2022 - 20:02

منظمة الصحة العالمية: 14 إصابة بجدري القردة في العالم و5 وفيات في إفريقيا

منذ 36 mins 20 July، 2022
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