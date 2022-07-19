“الطاقة الدولية” تحذر: على أوروبا خفض استهلاك الغاز

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا يجب عليها اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء، ودعت الحكومات إلى وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء في بيع الغاز للصناعيين من خلال المزادات، وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز في أكثر الأشهُر برودةً.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن التخفيضات في الإمدادات الروسية تعني أن الجهود الأوروبية حتى الآن لم تكن كافية، وحثّ الحكومات على “الاستفادة من كل يوم مُتبقٍّ” لملء مرافق تخزين الغاز على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لـ”فاينانشيال تايمز”، إن التحليل الأخير الذي أجرته الوكالة، التي تعمل كمراقب للطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يشير إلى أن أوروبا بحاجة إلى الحد من الاستهلاك بمقدار 12 مليار متر مكعب من الآن، وحتى بداية موسم التدفئة، أو ما يعادل 130 ناقلة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً.

وتأتي دعوة وكالة الطاقة الدولية في وقت من المقرر أن تعلن فيه بروكسل هذا الأسبوع عن خطة لخفض الغاز لفصل الشتاء، والتي ستوصي بإجراءات لدول الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز.

وكانت المفاوضات في شأن الخطة قد استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع التركيز عما إذا كان بإمكان المفوضية الأوروبية تنفيذ أهداف تخفيض الغاز الإلزامية للدول الأعضاء، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وسافرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى أذربيجان للإعلان عن صفقة غاز، الإثنين، تهدف إلى زيادة شحنات الغاز الطبيعي من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى الاتحاد الأوروبي إلى 12 مليار متر مكعب هذا العام، ارتفاعاً من 8.1 مليار متر مكعب في عام 2021.

وسيكون هذا هو الحال حتى لو تدفقت إمدادات الغاز من النرويج وأذربيجان بأقصى طاقتها، وإذا ظلت عمليات التسليم من شمال أفريقيا قريبة من مستويات العام الماضي، وإذا استمر إنتاج الغاز المحلي في أوروبا في اتباع الاتجاهات الحديثة، وإذا زادت تدفقات الغاز الطبيعي المسال بمعدل قياسي مماثل، كما فعلوا في النصف الأول من هذا العام”.

ووضع بيرول خمس خطوات قال إنها ستساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه، بما في ذلك “وضع معايير وضوابط التبريد” لاستخدام مكيفات الهواء في المنازل والمباني العامة، وحرق الفحم والنفط بدلاً من الغاز لتوليد الكهرباء وإيجاد طرق “لتنسيق” الطوارئ سياسة الغاز بين الأعضاء.

وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً تقديم “منصات مزادات لتحفيز مستخدمي الغاز الصناعي في الاتحاد الأوروبي على تقليل الطلب” من خلال عملية العطاءات التنافسية.

ووفقًا لمسودة اقتراح اللجنة التي اطلعت عليها الصحيفة، ستضع بروكسل مبادئ توجيهية في شأن الصناعات التي يجب إعطاء الأولوية لها في حالة الإغلاق الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

المصدر: الاندبندنت