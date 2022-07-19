الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت الصحفي أبو عرفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تضمنت اعتقال أحد الصحفيين الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم الحاج أحمد أمين نواهضة، ومجاهد بديع زين الدين، والحاج عزمي صلاح أبو حسن ونجله أحمد.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين، وخاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عامر أبو عرفة عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل، إلى جانب اعتقال رأفت أبو هديب وجميل الأقرع ومصطفى أبو شنب من نابلس.

كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر صالح أسعد من مخيم عايدة شمال بيت لحم، والأسير المحرر عبد الرزاق بدوان من بيت جالا غرب المدينة.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين وقامت بالعبث بمحتوياتها، قبل أن تقوم باعتقال صابر بوزية وقصي تحسين من كفل حارس شمال المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان المقدسيين، خلال اقتحام مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر: وكالة شهاب