العمل الاسلامي عزت بضحايا حادث عرسال: لإنزال أقسى العقوبات بالمستهترين وسحب رخص السوق منهم

توجهت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان في بيان” بأحرّ التعازي الخالصة وبأصدق المشاعر والمواساة من عائلة “الفليطي” ومن أهالي مدينة عرسال العزيزة نتيجة حادث السير المؤلم والمؤسف والحزين الذي أودى بحياة عائلة بأكملها من آل فليطي”.

وطالبت قوى الأمن الداخلي وخصوصا قوى هيئة السير ب”التشديد بتطبيق القوانين الخاصة بالسير على الطرقات لمنع هذا التفلت والاستهتار بأرواح الناس نتيجة السرعة المفرطة ولا سيما من قبل الشاحنات و”السكسويلات” التي تتسابق على الأوتوسترادات دون حسيب أو رقيب ويؤدي ذلك إلى العديد من حوادث السير وسقوط الضحايا الأبرياء”.

ولفتت الجبهة إلى” ضرورة إنزال أقسى العقوبات بهؤلاء المستهترين بأرواح البشر وسحب رخص السوق منهم فورا، وعدم إظهار أي شفقة بحقهم ومنعهم من ممارسة المهمة ليكونوا عبرة لغيرهم، هذا عدا عن محاسبتهم ومعاقبتهم جراء الحوادث التي يفتعلونها والضحايا التي تسقط نتيجة تهورهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام