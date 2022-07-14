رويترز: الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا أرسل استقالته عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان السريلانكي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 18:26

رويترز: الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا أرسل استقالته عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان السريلانكي

منذ 30 mins 14 July، 2022
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