ليتوانيا ترفض رفع قيود عن الترانزيت الروسي إلى كالينينغراد بانتظار قواعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا شيمونيتي إن بلادها ستستمر في تطبيق الإجراءات الحالية في مجال الترانزيت إلى كالينينغراد، حتى يتم وضع قواعد جديدة وفقا لتوضيحات المفوضية الأوروبية.

يوم أمس الأربعاء، نشرت المفوضية الأوروبية، توضيحات حول العقوبات ضد روسيا. ووفقا لها يبقى الترانزيت إلى كالينينغراد بواسطة الشاحنات ممنوعا، ويسمح بالعبور إلى المقاطعة الروسية بواسطة السكك الحديدة بشرط وجود مراقبة على ذلك. بعد ذلك أعلنت الخارجية الليتوانية، أنها تقيم بشكل إيجابي قرار المفوضية الأوروبية.

وأضافت رئيسة الوزراء: “سيخضع عبور بعض البضائع المصرح بها، وفقا لتفسيرات المفوضية الأوروبية، لرقابة أكثر دقة للتأكد من أن هذه البضائع مخصصة حقا لاحتياجات مقاطعة كالينينغراد، وللتحقق من أن البضائع التي تسير في الاتجاه المعاكس لم يتم دخولها إلى منطقة كالينينغراد بأي طرق لا تسمح بها العقوبات. وسيستمر العمل وفقا للنظام الساري حاليا، حتى تقوم المؤسسات الليتوانية ذات العلاقة، بوضع وإقرار القواعد الجديدة لمراقبة الترانزيت”.

وشددت رئيسة الوزراء على أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل يوم 16 يونيو، عندما كان يتم عبور كل البضائع إلى كالينينغراد بدون قيود.

المصدر: وكالات