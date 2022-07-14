بايدن: لن يخيب أملي لخوض الانتخابات ضد ترامب مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يشعر بخيبة أمل إذا كان هناك سباق رئاسي بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي تصريح لاعلام العدو، قال بايدن: “أنا لا أتوقع. لكنني لن أشعر بخيبة أمل”، مضيفا: “الشيء الوحيد الذي أعرفه عن السياسة والسياسة الأمريكية على وجه الخصوص هو أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما سيحدث”.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تمر نصف ولايته الرئاسية، و”لكن آمل أن يعود الحزب الجمهوري إلى الوضع الطبيعي وهو ليس حزب Make America Great Again (شعار حملة ترامب)”.

المصدر: وكالات