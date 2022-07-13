قوى الامن: 316 مشتبها به بجرائم مختلف حصيلة توقيفات شعبة المعلومات خلال شهر حزيران

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع فروع شعبة المعلومات للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها (قتل، خطف، سلب، سرقة، نشل، مخدّرات …) في مختلف المناطق، كلفت الشّعبة دورياتها المنتشرة على كلّ الأراضي اللبنانية إجراء عمليات رصد ومراقبة، للعمل على توقيف جميع المتورطين بالجرائم المذكورة والتي حصلت خلال شهر حزيران من العام 2022.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من توقيف /316/ شخصاً من جنسيات مختلفة، على الشكل التالي:

– 5 موقوفين بجرائم قتل أو محاولة قتل

– 5 موقوفين بجرائم خطف

– 63 موقوفًا بجرائم تجارة وترويج مخدّرات

– 75 موقوفًا بجرائم سرقة (منازل، وشركات، وسيارات، ودرّاجات نارية وغيرها)

– 10 موقوفين بجرائم سلب بقوّة السلاح

– 4 موقوفين بجرائم نشل

– 19 موقوفًا بجرائم تزوير وترويج عملة مزيّفة

– 17 مطلوباً للقضاء بموجب مذكّرات توقيف وخلاصات أحكام

– 25 موقوفاً بجرائم إطلاق نار، وإشكال وسكر ظاهر

– 19 موقوفاً بجرائم تهريب أجانب، ودخول غير شرعي، وإقامة غير مشروعة واستخدام وسائل نقل غير شرعية.

– 74 موقوفا بجرائم مختلفة.

أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين وأودعوا القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام