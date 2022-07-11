صورتان جديدتان للسيد حسن نصرالله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 23:44

صورتان جديدتان للسيد حسن نصرالله

منذ 1 ساعة 11 July، 2022
السيد حسن نصرالله
لبنان

ينشر موقع المنار صورتين جديدتين للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

السيد حسن نصرالله السيد حسن نصرالله

المصدر: موقع المنار

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