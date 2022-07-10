دول إسلامية تحتفل بالأضحى ودعوات لاستلهام العبر من المناسبة

في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أكد خطيب صلاة العيد الأضحى في طهران ان الرسالة الكامنة في إمامة الأمة مسؤولية عظيمة .

واعتبر الشيخ محمد جواد حاج علي اكبري خلال الصلاة التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (قدس سره)، أن يوم عيد الاضحى هو يوم تكريم آباء وامهات الشهداء الذين قدموا أرواحهم، تأسيا بالإمام الحسين (عليه السلام).

في العراق، حذر خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء المقدسة من اهمال شريحة الشباب وتركهم عرضة للحرب الناعمة، وشدد الشيخ حبيب الكاظمي في الخطبة التي أقيمت ما بين الحرمين الشريفين، على ضرورة الاهتمام بحصانة العائلة لألا تصبح العوائل مفككة، مشيراً إلى أن مع ما نشهده من تسارع في الأحداث، لا أحد يتكهن بما قد يحصل بعد عام.

واعتبر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أنَّ العملية السياسية في العراق تحتاج الى اصلاح شامل.

وخلال كلمته في خطبة عيد الاضحى المبارك في بغداد، حذر السيد الحكيم من التمادي في تأخير عملية الإصلاح لأن ذلك سيعرض النظام السياسي القائم الى منزلقات خطيرة لن يسلم منها أحد. واشار الى ان انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان لا يعني خروجها من المشهد السياسي. ودعا الى تقوية النظام البرلماني من داخل البرلمان نفسه.

المصدر: قناة المنار