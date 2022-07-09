شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2022 - 19:24
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شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية
منذ 2 ساعة
9 July، 2022
قلقيلية
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