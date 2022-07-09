حلفاء جونسون يخططون لمنع وزير الخزانة السابق من تولي منصب رئيس الوزراء

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حلفاء بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، يعتزمون عرقلة ترشيح وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لخلافة جونسون.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلا عن أحد الوزراء الموالين لجونسون أن حلفاءه سيحاولون ضمان ألا يصبح سوناك زعيما لحزب المحافظين، وبالتالي رئيسا للوزراء.

وأعلن سوناك رسميا، أمس الجمعة، عن ترشحه لمنصب الزعيم الجديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء.

وقالت شبكة “سكاي نيوز” إن موقع حملة سوناك تم تسجيله يوم الأربعاء، أي قبل يوم من إعلان جونسون استقالته الوشيكة.

وكان سوناك قد أعلن، الثلاثاء الماضي، استقالته من منصب وزير الخزانة بسبب عدم ثقته بجونسون وخلافه معه حول الطريقة التي يدير بها الحكومة.

وأعلن جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، يوم الخميس أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، ولكنه سيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

المصدر: وكالات