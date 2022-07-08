بالفيديو.. استمرار اشتعال النيران في معمل للسجاد في بلدة النميرية جنوب لبنان

تتواصل الجهود واعمال الاطفاء للحريق الهائل والكبير الذي اندلع في معمل قبلان للسجاد في بلدة النميرية جنوب لبنان، حيث قدرت الخسائر بملايين الدولارات.

وأفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بأن النيران المندلعة في شكل هائل في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية، قد خرجت عن السيطرة، وأتت على كل منشات المعمل وتزداد استعارا.

وتمت الاستعانة بوحدات من الكتيبة الاسبانية العاملة لدى قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، للمساعدة في اخماد الحريق، فيما عمل فرق الدفاع المدني من مختلف المناطق اللبنانية، بالاضافة الى فرق من الدفاع المدني الفلسطيني تعمل بجهود مضاعفة على محاولة حصر النيران.

وكان اندلع الحريق قرابة السادسة عصر اليوم، في مباني معمل حسين قبلان الذي اعتبر أكبر مصنع سجاد في منطقة الشرق الاوسط، وأفيد أن سببه احتكاك كهربائي ما تسبب باندلاع النيران التي اتت على كل المعدات والماكينات في المعمل، اضافة الى مئات الاطنان من السجاد.

وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من تحييد كمية من السجاد ومنع وصول النيران إليها.

وتسبب النيران القوية في تقويض اسقف من مباني المعمل وسقوطها بفعل الحرارة المرتفعة جدا، وتعاونت عشرات فرق الاطفاء من الدفاع المدني من كل المناطق وفرق من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية واقليم التفاح، والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة والدفاع المدني الفلسطيني من مخيمات صيدا وصور، اضافة الى عشرات صهاريج المياه التي تساعد الاهالي في تقديمها في محاولة لاطفاء الحريق الذي ادى الى تدمير كل مقومات استمرارية المعمل وتشريد 200 عائلة من خلال 200 عاما كانوا يعملون فيه ويؤمنون مصادر رزقهم منه، اضافة الى تغطية منتجاته من السجاد الى الاسواق اللبنانية والعربية والافريقية.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام