وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-25″ و”ميغ-29” في منطقة نيكولاييف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 14:20

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-25″ و”ميغ-29” في منطقة نيكولاييف

منذ 1 ساعة 8 July، 2022
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