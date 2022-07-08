وزير الحرب الصهيوني: نعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 01:00

وزير الحرب الصهيوني: نعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 7 July، 2022
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