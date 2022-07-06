مدير مكتب الرئيس الحص: صحته جيدة وكل ما يروج له عبر وسائل التواصل عار من الصحة تماما

قال مستشار الرئيس سليم الحص ومدير مكتبه رفعت ابراهيم البدوي في بيان: “عيب على موقع الصرفند الاخباري وغيره من المواقع الاخبارية، نقل او نشر خبر كاذب ومناف للحقيقة ولا أساس له ولا مستند رسمي من دون التأكد من صحة الخبر المتداول عن دولة الرئيس سليم الحص”.

أضاف: “لقد دأبت مواقع الفتن الاخبارية مؤخراً باعتماد اسلوب النسخ واللصق فقط من اجل حصد عدد من اللايكات أو لزيادة عدد القراء فيه. ان تلك المواقع الإخبارية اضحت فاقدة للمصداقية ومصدرا للشك والريبة بمحتوى ما تنقله من اخبار مزيفة على صفحاتها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون ان تتكلف ادارة تلك المواقع عناء الاتصال بالجهات المختصة او بمكتب الرئيس سليم الحص تحديدا”.

وتابع: “لم يعد بوسعنا تحمل وزر اساءة تلك المواقع الالكترونية الفاقدة لأي مصداقية خصوصاً بعدما دأبت على نشر الاكاذيب في ما يتعلق بصحة وحياة ضمير الوطن الرئيس سليم الحص، ولم يعد امامنا من سبيل الا اللجوء الى القضاء المختص ضد كل من يقدم على نشر او نقل او نسخ خبر يخص أو يتعلق بحياة الرئيس سليم الحص”.

وأردف: “لكل الاحبة الذين غمرونا بمحبتهم وبالسؤال والاستفسار عن صحة الرئيس سليم الحص نقول: الرئيس سليم الحص بخير وبصحة جيدة، وهو في منزله ولم يدخل المشفى كما اشيع وكل ما يروج له عبر وسائل التواصل او عبر غروبات الواتس اب هو عار من الصحة تماما”.

وختم: “الرئيس سليم الحص يهدي سلامه ومحبته وعطفه ويشكر كل المحبين الذين بادروا لاعلان تعاطفهم. نسأل الله العافية وطول العمر لضمير الامة الرئيس سليم الحص اطال الله بعمره وكفاه شر المفتنين وكيد الحاقدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام