“سلام يا مهدي”.. اليوم من الضاحية الجنوبية

تقيم جمعية كشافة الامام المهدي(عج) عند الساعة السادسة من عصر اليوم الاربعاء التجمعُ المركزيُ لانشاد نشيد “سلام يا مهدي” في باحةِ عاشوراء في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتتواصل التحضيرات اللوجستية لاتمام هذه الفعالية الانشادية المهدوية، ومن المفترض ان تشهد هذه الفعالية مشاركة حاشدة سواء من قبل الكشفيين والكشفيات المشاركين، او من قبل محبي الرسول محمد بن عبد الله وآل بيته(ع).

وستختتم التجمعاتُ المهدويةُ يومَ الجمعةِ في الثامنِ من تموزَ في مرجة رأس العين في مدينة بعلبك.

المصدر: موقع المنار