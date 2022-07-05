السيد رئيسي خلال تسلم أوراق اعتماد سفير فيتنام: التاريخ لن ينسى جرائم أمريكا ضد الشعب الفيتنامي

أكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي أن “الشعب الايراني لن ينسى أبدًا جرائم أمريكا ضد الشعب الفيتنامي”. كلام رئيسي جاء خلال تسلمه أوراق إعتماد سفير فيتنام الجديد لونغ كوك هوئي. وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين طهران وهانوي، قال رئيسي “لا يتناسب المستوى الحالي للتعاون والعلاقات بين إيران وفيتنام مع القدرات المتنوعة المتاحة في البلدين”.

وأضاف الرئيس الايراني إن “عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي يمكن أن يساعد في إيجاد حلول لتفعيل قدرات البلدين في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والنقل وغيرها من المجالات”.

وذكر في جزء آخر من كلامه خلال الاجتماع: “إننا نعرف الفيتناميين كشعب وقف ضد الاستعمار والهيمنة ولدينا مواقف مماثلة في هذا المجال، ولن ينسى التاريخ أبدًا جرائم الولايات المتحدة ضد الفيتناميين”.

ومن جانب اخر صرح السفير الفيتنامي الجديد لونغ كوك هوئي في هذا المراسم أن “الإيرانيين شعب محب للسلام ويتمتع بثقافة وحضارة غنية وتاريخية، وقد أحرزت إيران تقدمًا وإنجازات كبيرة رغم سنوات من العقوبات والضغط”.

وتقديرا للسياسة الخارجية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعطاء الأولوية لتطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة والعالم، أشار السفير الى أن “فيتنام لديها دائما علاقات جيدة مع إيران ونحن نعمل على تحسين مستوى التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية”.

المصدر: مواقع