الوكالة الوطنية للإعلام :قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 20:00

الوكالة الوطنية للإعلام :قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية

منذ 2 ساعة 4 July، 2022
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