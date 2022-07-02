فلسطين المحتلة: الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار باتجاه شاب ويلاحقه بين عين أيوب وخربثا بني حارث شمال غرب رام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 18:56

فلسطين المحتلة: الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار باتجاه شاب ويلاحقه بين عين أيوب وخربثا بني حارث شمال غرب رام الله (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 2 July، 2022
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