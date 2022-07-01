كركي مكرما في تونس تقديرا لجهوده في رفع مستوى الضمان الإجتماعي عربياً

عقد رئيس “الجمعية العربية للضمان الإجتماعي” المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، على هامش مشاركته في الندوة القومية حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الإجتماعي التي عقدتها الجمعية العربية للضمان الإجتماعي بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الجمهورية التونسية خلال الفترة بين 28 – 29 حزيران 2022، سلسلة لقاءات مع مديري ورؤساء مؤسسات الضمان الإجتماعي في تونس، حيث تم مناقشة أوضاع صناديق الضمان في تونس وفي المنطقة العربية والسبل الآيلة الى مواجهة التحديات من خلال تبادل الخبرات والإستفادة من التجارب الناجحة لمؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في العالم العربي.

وأبدى الدكتور كركي “إستعداد الجمعية العربية للضمان لتقديم الدعم الفني والتقني ورعاية الإتفاقيات الثنائية بين المؤسسات والصناديق في المنطقة العربية”.

وأثنى مديرو الصناديق في تونس على “عمل الجمعية وعلى الدور الذي يلعبه الدكتور كركي في إنجاح أعمال الجمعية منذ بدء إنطلاق أعمالها في العام 2014”.

درع تكريمية

وقد تم تقديم درع تكريمية للدكتور كركي من قبل الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الجمهورية التونسية الدكتور عماد تركي عربون وفاء وتقدير على جهوده المميزة.

بدوره، تقدم الدكتور كركي بالشكر الجزيل من الرؤساء والمديرين العامين في الجمهورية التونسية على مشاركتهم الطيبة في أعمال الندوة القومية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتطوير و للشعب التونسي الشقيق السلام والرخاء.

وفي الختام، أعرب المدير العام عن “تقديره للجهود التي قامت بها تونس في إطار دمج تقديمات الضمان الصحي في مؤسسة واحدة ، حيث أن نسبة التغطية باتت تشمل أكثر من 83 في المائة من الشعب التونسي”. وإعتبر “أن في إمكان الصندوق في لبنان الإستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال حيث أنه على ضوء تدهور سعر العملة الوطنية أصبح لزاما على الصندوق رسم سياسة جديدة في مجال التغطية الصحية ليعود الضمان إلى دوره الريادي المعتاد كصمام للأمن الصحي والإجتماعي في لبنان”.

المصدر: بريد الموقع