القوات الروسية تحرز تقدماً ملحوظ في منطقة ليسيتشانسك.. وتعلن عن خسائر كبيرة لقوات كييف في العديد من مناطق النزاع

أعلنت الدفاع الروسية احراز تقدم ملحوظ في منطقة ليسيتشانسك، وذلك في اطار العملية العسكرية المستمرة في اوكرانيا، مشيرة إلى تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في العديد من المناطق.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-25” لسلاح الجو الأوكراني، في منطقتي “بارفينكوفو” و”كورولكا” بمنطقة خاركوف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق إيغور كوناشينكوف الجمعة أن القوات المسلحة الروسية “تواصل هجومها الناجح في منطقة ليسيتشانسك”، مشيراً إلى أنه “تمت السيطرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على مصفاة النفط في “ليسيتشانسك”، ومنجم “ماتروسكايا” ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا”.

ووفقا للبيان، يتكبد الجيش الأوكراني في هذه المنطقة خسائر فادحة، إذ بلغ عدد خسائر الأفراد في قرية “فيرخنيكامينكا” وحدها أكثر من 120 عسكريا قتلوا في يوم واحد، علاوة على 70 عسكريا في “فيرخنيكامينسكي”، بحسب الدفاع الروسية.

كذلك، فقد أدّى فشل القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، بحسب موسكو، إلى زيادة عدد الفارين من الخدمة العسكرية، وهناك انسحاب غير منظم للواحدات الفردية من القوات المسلحة الأوكرانية من “ليسيتشانسك”.

وفي إحدى كتائب لواء الدبابات السابع عشر، والذي يعمل في منطقة قرية “نوفايا بولتافكا” التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، لم يبق أكثر من 20% من افراد القوة النظامية من الرتب العسكرية، بحسب الدفاع الروسية.

من ناحية أخرى، تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، “حيث دمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى “إيفانو درايفكا” و”سيفرسك” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”بيلوغوروفكا” بجمهورية لوغانسك الشعبية، و”نيكولايف” و”ليبيتيخا” في منطقة نيكولاييف، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة”.

وقد “أصابت أسلحة للقوات الفضائية والجوية الروسية فصيلين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وفصيلين من المدفعية في منطقة “ليسوفكا” وسيليدوفو” و”نيتايلوفو”، التي كانت تقصف قرى سكان جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما ضرب الطيران التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 32 مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة كاترانك بمنطقة أوديسا، و3 مستودعات للذخيرة بمنطقة “سبورنويه” التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 297 منطقة.

كذلك فقد تم إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى “بيتروفينكي” و”بيريستوفويه” و”فيليكيي خوتورا” و”ستاروفيروفكا” و”فيسيولويه” و”بايراك” و”غيتمانوفكا” و”إيفانتشوكوفكا” و”بيريموغا” التابعة لمنطقة خاركوف و”بيريموجنايا” التابعة لمنطقة زابوروجيه.

كذلك فقد تم اعتراض 8 قاذفات صواريخ متعددة في مناطق “نيكولسكويه” بمنطقة خاركوف، و”ستاخانوف” بجمهورية لوغانسك الشعبية، و”بيرفومايسكي” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

هذا وقالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت خلال المواجهات التي جرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 38 عسكريا و8 ناقلات جنود مدرعة.

الاتحاد الأوروبي لكييف: سنسير معكم في دربكم الطويل

في سياق التطورات السياسية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه “يجب على أوكرانيا، لكي تنضم للاتحاد الأوروبي، تنفيذ العديد من الإصلاحات، وعليها أن تقطع طريقا طويلا”. ونوهت فون دير لاين، في حديثها أمام نواب البرلمان الأوكراني، بأن الاتحاد الأوروبي سيرافق أوكرانيا في هذا الطريق “مهما تطلب الأمر”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد قال في قمة بروكسل إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد. ولبدء مفاوضات الانضمام، يجب على الدولتين تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات.

المصدر: روسيا اليوم