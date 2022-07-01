الرئيس ميقاتي التقى وزير الخارجية القطرية: العمل مستمر لتفعيل العلاقات اللبنانية – القطرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 00:16

الرئيس ميقاتي التقى وزير الخارجية القطرية: العمل مستمر لتفعيل العلاقات اللبنانية – القطرية

منذ 2 ساعة 30 June، 2022
ميقاتي
لبنان

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية  الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء اليوم في دارته. وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي “متانة العلاقات بين لبنان وقطر” مشددا على “العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة”. كما وشدد على ” أن لبنان يقدر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه”.

ولفت الى ان “الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر  القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد في تجاوز  لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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