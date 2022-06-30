“سلام يا مهدي” قريبا.. باهتمام من قيادة حزب الله

بعد ان حاز نشيد “سلام فرمانده” باللغة الايرانية انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلا كبيرا بين مختلف الشرائح العمرية خاصة انه تمت دبلجته الى اكثر من لغة، بادرت بعض الجهات الاسلامية الى تأليف أناشيد شبيهة له أو تعريب نفس النشيد وإعادة تصوير مشهدية تليق بفكرة الارتباط بصاحب العصر والزمان الامام محمد بن الحسن(عج)، ومن هذه الخطوات كانت مبادرة كشافة الامام المهدي المنتظر بإطلاقها النسخة الصوتية لنشيد “سلام يا مهدي”، ومن التحضير لإطلاق النسخة البصرية منه.

وفي هذا الاطار تتواصل التحضيرات على قدم وساق لإنجاز العمل بأبهى صورته في العديد من المناطق اللبنانية، كما ان هناك حالة من الانتظار له والاهتمام بكل معلومة حوله من قبل محبي أهل البيت(ع)، لا سيما ان العمل يلقى الدعم والاهتمام المباشرين من قيادة حزب الله، الذي ما بخل يوما في تقديم التضحيات الجسام في سبيل رفع راية الاسلام المحمدي الأصيل، الذي يقوده في هذا العصر الامام السيد علي الخامنئي، وكان لافتا توجيه النشيد التحايا لهذا الامام وقافلة الشهداء القادة.

أما بخصوص كيفية إتمام تصوير وإنجاز النشيد في نسخته اللبنانية؟ وما هي المراحل لاتمام العمل؟ وماذا ينتظر أنصار المهدي(عج) خلال التجمعات الخاصة بالنشيد “سلام يا مهدي”؟ وما هي الأعداد المتوقع مشاركتها؟ ومن المدعو للمشاركة في هذه الفعالية؟

حول كل ذلك تحدث المفوض العام لكشافة الامام المهدي الشيخ نزيه فياض في لموقع قناة المنار بشكل مسهب حيث قال “استطاع نشيد سلام يا مهدي أن يدغدغ مشاعر كل المحبين على وجه الكرة الأرضية، فما فعله هو إحياء الأمل من جديد بإقامة العدالة الإلهية على الأرض، بعد كل الظلم والجور الذي نراه وينتشر في أصقاع العالم، فكانت العفوية هي السمة الرئيسية لكل هؤلاء، يرددون السلام والتحية، ويشاركون ويتجمعون على حب الإمام (عجّل الله فرجه)”.

ولفت الشيخ فياض الى انه “في لبنان بلد العشق والحب والفداء والتضحية في سبيل تعجيل فرجه (عليه السلام)، كان من المؤكد أن نسير مع هذه الظاهرة المليئة بالحب والولاية لإمام الزمان”، وتابع “بدأت التحضيرات من قبل جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) على مستوى إعداد نص القصيدة، والتوزيع والتسجيل، وبعد إنجاز النسخة الصوتية من نشيد (إمام زماني) من قبل الجمعية، أشرفت على إنتاجه الفني الجمعية اللبنانية للفنون رسالات”، واضاف “أطلقت جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) حملة التحضيرات والإستعدادات لتلقف هذا النشيد ونشره وبدء عملية التحفيظ له لدى كل أفراد الجمعية على مختلف فئاتهم العمرية، بالتوازي مع مروحة واسعة من الأنشطة التحضيرية والإستعدادية للمشاركة في التجمعات الشعبية المهدوية الكبرى التي تم تحديدها في المناطق الخمسة”.

وأوضح الشيخ فياض ان “كل ذلك من أجل المشاركة بنشيد العشق والبيعة ولإلقاء التحية والسلام على مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام من القلوب المجتمعة والمحتشدة على حبه وطاعته، ولبثّ الأشواق والدموع انتظاراً لطلته البهية وطلعته الغرّاء التي ينتظرها العالم التوّاق للخلاص من الظلم ولإقامة دولة العدل الكبرى”، وأكد ان “الجمعية تقف في هذه الأيام فرداً فرداً وفوجاً فوجاً أمام شرف كبير وفرصة عظيمة نتشارك فيها مع كل المحبين والموالين لنصنع أجمل مشاهد الإنتظار وأروع مواقف العهد والبيعة للأمل الموعود قائم آل محمد أرواحنا فداه، وتدعو كل الفتية والفتيات والشباب والشابات والأهالي جميعاً دون استثناء للمشاركة الواسعة ونيل هذا الشرف العظيم”.

وأشار الشيخ فياض الى ان “الأفواج والقطاعات نفذت ولا تزال تدريبات وفاعليات خاصة بهذا النشيد لكافة العناصر الكشفية وسعوا بأفضل ما يكون السعي والعمل بين يدي الإمام سلام الله عليه، لتكون هذه التجمعات على قدر المأمول من أنصار وجنود الإمام المهدي عليه السلام”، وتابع “عسى أن يمنّ علينا بالرضا والقبول ورد السلام الجميل بنظرة مباركة منه تكون غيث الرحمة والنصر والفرج العظيم للمنتظرين والمظلومين باذن الله”.

“الدعوة للمشاركة في هذا النشيد هي لكل المحبين والموالين والعاشقين لإمام الزمان (عجّل الله فرجه)، كُل الأطفال والناشئة والشباب كشفيين وغير كشفيين، مدعوُّون مع أهاليهم لحضور التجمعات الشعبية المهدوية في المناطق”، اكد رئيس جمعية كشافة الامام المهدي، وقال “الكشفيون الذين يمتلكون زيًّا كشفيًا سيحضرون جميعًا بلباسهم الكشفي المهدوي”، وتابع “أما الذين لم يمتلكوا زيا بعد، وبقيّة الأطفال والشباب، فليأتوا باللباس الأبيض اذا توفر لهم وبأي لباس آخر إذا لم يتوفر، فالأهم هو الحضور والمشاركة في التجمع وإلقاء السلام على إمام الزمان (عجل الله فرجه) مع القلوب الوالهة لطلته البهية وطلعته الغراء ومناجاته ومعاهدته، والذي هو فرصة استثنائية، ونعمة مشكورة للجميع”.

وذكر الشيخ نزيه فياض “نحنُ أمام حدثٍ تاريخي لتجديد البيعة للقائم من آل محمد (عجّل الله فرجه) في الأماكن التالية:

الملعب الروماني، صور : الجمعة 1 تموز 2022 الساعة 6:30 عصراً

مدينة الإمام الخميني (قُدس سره) الشبابية الكشفية، زوطر الشرقية: السبت 2 تموز 2022 الساعة 6 عصرأ

باحة عاشوراء، الضاحية الجنوبية لبيروت: الأربعاء 6 تموز 2022 الساعة 6:30 عصراً

مرجة راس العين، بعلبك: الجمعة 8 تموز 2022 الساعة 6 عصراً

مجمع الإمام علي (عليه السلام)، المعيصرة: الجمعة 8 تموز 2022 الساعة 6 عصرا”.

وختم الشيخ نزيه فياض “بتوجيه الشكر لكل الجهات والأفراد، كل من ساهم وعمل وسعى لإنجاز هذه اللوحة المهدوية الجميلة المونقة بالعشق الفطري لإمام الزمان (عليه السلام)”.

المصدر: موقع المنار