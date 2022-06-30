زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 16:00

زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة

منذ 15 mins 30 June، 2022
عربي وإقليمي - عين على العدو - كيان العدو
في فقرة شاهد: زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة، وحكومة الاحتلال تخشى معاداة روسيا

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