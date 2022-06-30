زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 16:00
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زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة
منذ 15 mins
30 June، 2022
عربي وإقليمي
-
عين على العدو
-
كيان العدو
في فقرة شاهد: زيلينسكي يذكر الصهاينة بالثقافة المشتركة، وحكومة الاحتلال تخشى معاداة روسيا
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