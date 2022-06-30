الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه وإجراء انتخابات عامة مبكرة

صوّت البرلمان في كيان العدو الإسرائيلي الخميس، في القراءتين الثانية والثالثة، لصالح حلّ نفسه. وصوت 92 عضو كنيست، من اصل 120، لصالح حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وبموجب اتفاق التناوب، سيتولى وزير خارجية الكيان يائير لابيد، رئاسة حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات عامة بعد ثلاثة أشهر.

وتعد حقبة نفتالي بينت، في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، هي الأقصر منذ تأسيس الكيان الغاصب إذ استمرت عاماً وأسبوعين فقط.

وصوت الكنيست لصالح اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة، يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بعد رفض تحفظات المعارضة، التي طلبت إجراء الانتخابات، في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر.

وتشير التقديرات إلى أن اللجوء لانتخابات جديدة، ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف، هو الخيار الوحيد؛ ما لم تفلح جهود زعيم المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، في توفير أغلبية برلمانية جديدة من 61 عضواً، تتيح له ترؤس توليفة حكومية بديلة.

المصدر: سبوتنيك