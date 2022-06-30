لقاء بين الرئيسين الإيراني والروسي في عشق آباد: لا شيء يوقف تطور العلاقات

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عشق أباد، الأربعاء، إن العلاقات التجارية الروسية الإيرانية تتطور ولن يوقف هذا التطور أي شيء.

وقال السيد رئيسي، “الاتفاقات التي توصلنا إليها قيد التنفيذ. هذه لحظة جيدة جدا وواضحة، وهذا يشير إلى أن إرادة دولتينا تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولم يوقف أي شيء تطوير تجارتنا والروابط الاقتصادية، ولن يوقفها شيء “.

وشدد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن التعاون بين روسيا وإيران في منطقة بحر قزوين هو جانب مهم من جوانب التعاون الثنائي. وقال الرئيس الإيراني، “يمكننا التعاون في بحر قزوين في النقل والعبور، وكذلك في القضايا الأخرى المتعلقة ببحر قزوين، أعني الصيد والسياحة وفي جميع المجالات المختلفة الأخرى التي تتعلق بشكل عام ببحر قزوين”.

وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه والرئيس الإيراني في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية وسوريا، وأن لديهم العديد من الأمور للحديث بشأنها.

وقال بوتين، “علاقاتنا استراتيجية وعميقة بطبيعتها. نحن في تفاعل مستمر بشأن قضايا التفاعل السياسي ، والقضايا الأمنية ، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا. بشكل عام ، لدينا بالتأكيد شيء نتحدث عنه”. كما أشار إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.

المصدر: سبوتنيك