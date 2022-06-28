كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 14:12

كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم

منذ 30 mins 28 June، 2022
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