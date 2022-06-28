كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 14:12
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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يلتقي الكتل النيابية ضمن المرحلة الثانية من الاستشارات النيابية غير الملزمة
ميقاتي: المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء وسنشكل حكومة تقوم بواجباتها وتستسكمل ما بدأته الحكومة الحالية
النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف: تمنينا للرئيس التوفيق وأكدنا له اننا نريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
باسيل: هناك مشكلة حقيقية في ميثاقية التكليف وطرحناها على الرئيس ميقاتي وأكدنا له أننا قد تخطيناها بسبب الأزمة في البلد
النائب اسامة سعد بعد لقائه الرئيس ميقاتي: لبنان يحتاج الى توافقات وطنية قبل أي تفاهمات مع الخارج
النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الرئيس ميقاتي: نأمل أن تتصدى الحكومة لمعالجة القضايا المعيشية
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كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم
منذ 30 mins
28 June، 2022
ميقاتي
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