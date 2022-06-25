الرّئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نوقف المفاوضات لكنّنا سنصر على مواقفنا وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا لم يكن مناسبا وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 23:34

الرّئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نوقف المفاوضات لكنّنا سنصر على مواقفنا وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا لم يكن مناسبا وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات

منذ 2 ساعة 25 June، 2022
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