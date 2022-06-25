الرّئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نوقف المفاوضات لكنّنا سنصر على مواقفنا وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا لم يكن مناسبا وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 25 2022 - 23:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
افتتاح أعمال المؤتمر القومي العربي الإسلامي في دورته الـ11 في بيروت بحضور قادة من محور المقاومة
نائب الأمين العام لحزب الله: كل التهديدات الإسرائيلية فارغة ونحن نكتفي بقراءتها وهي قنابل صوتية لطمأنة جبهتهم الداخلية
الشيخ نعيم قاسم: كيان العدو يتكئ على فلسطين كمقدمة ليشمل كل المنطقة واستمراريته قائمة على إنشاء الحروب
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نقاتل اتفاق أوسلو ومخرجاته ونحقق إنجازات جدية رغم الظروف الصعبة
النخالة: إنجازات المقاومة لم تعد خافية على أحد من لبنان إلى غزة المحاصرة التي أثبتت قدرتها على الصمود والمواجهة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: ما يجري على مستوى المنطقة يتجاوز التطبيع وهو دمج كيان العدو بالمنطقة
هنية: قضية فلسطين ليست فلسطينية وحسب بل هي عربية قومية إسلامية ومعركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية في مجرى الصراع مع العدو
رويترز: مفاوضون "إسرائيليون" اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان ويأملون في حل قريب
إعلام العدو: الاتفاق المزمع إبرامه مع إيران بشكله الحالي خطير وسيء جداً لإسرائيل
وزير شرون الشرق الأوسط وآسيا بالحكومة البريطانية: نعارض خطط "إسرائيل" لإخلاء مسافر يطا جنوب شرق الخليل
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نترك طاولة التفاوض وسنواصل المباحثات النووية في إطار مبادئنا ومصالحنا
السيد رئيسي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا لم يكن مناسباً وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات
الرئيس الإيراني خلال اتصال بالرئيس اليمني: ندعم وقف إطلاق نار يفضي لسلام شامل ورفع حقيقي للحصار الظالم عن الشعب اليمني
وزير الخارجية الإيراني: حوارنا مع بوريل كان إيجابياً بشأن التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي
عبد اللهيان: مستعدون لاستئناف المفاوضات وما تريده طهران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق اتفاق 2015
عبد اللهيان: نأمل من واشنطن أن تنظر بواقعية وإنصاف لمفاوضات فيينا لكي نصل إلى اتفاق
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: سنستأنف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه بوريل: سنواصل تطوير برنامجنا النووي حتى يغير الغرب سلوكه غير المشروع
علي شمخاني لبوريل: التزمنا بكل تعهداتنا وهدفنا هو رفع العقوبات والحصول على المزايا الاقتصادية للاتفاق
شمخاني لبوريل: تناقض واشنطن واعتمادها التهديد والعقوبات والضغوط أطال أمد المفاوضات دون نتيجة
وسائل إعلام يمنية: 112 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال 24 ساعة
وسائل إعلام عراقية: هجوم بالصواريخ يستهدف حقلاً لإنتاج الغاز الطبيعي تديره شركة إماراتية غرب كركوك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سيتم تأمين احتياجات السوق العالمي من الأسمدة
الرئيس البيلاروسي في اتصال بالرئيس الروسي: السياسة التي ينتهجها جيراننا من بولندا وليتوانيا ولاتفيا تثير قلقنا
لوكاشينكو لبوتين: يجب أن نكون متأهبين بما في ذلك استخدام الأسلحة الخطيرة لحماية وطننا
بوتين للوكاشينكو: سنسلم بيلاروسيا صواريخ من طراز إسكندر
الدفاع الروسية: تحرير سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي في لوغانسك والسيطرة على الضفة الشمالية لنهر "سيفيرسكي دونيتس" بشكل كامل
المستشار الدبلوماسي للرئيس الأوكراني: نريد أن يعترف الناتو في قمة مدرير بدور أوكرانيا المركزي لأمن أوروبا
الرّئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لن نوقف المفاوضات لكنّنا سنصر على مواقفنا وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا لم يكن مناسبا وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات
منذ 2 ساعة
25 June، 2022
اخبار ايران
التعليقات
ذات صلة
الرئيس الإيراني: نتابع مفاوضات رفع الحظر من منطلق العزة
اللواء سلامي: الحرب الأكثر واقعية هي حرب المعلومات وحرس الثورة في الميدان الرئيسي لهذه المعركة
السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع المشاط: مستعدون لارسال مساعدات انسانية إلى اليمن
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}