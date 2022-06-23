اكتشاف معبد روماني “بحالة جيدة” في شرق هولندا

أعلنت هيئة التراث الثقافي الوطنية الهولندية، أن علماء الآثار ينقبون عن معبد روماني يرجع تاريخه لنحو ألفي عام جرى العثور عليه في حالة جيدة في شرق هولندا. وقالت الهيئة، “لم يتم من قبل العثور على موقع فيه معبد ومذابح الكنيسة وبقايا أضاحٍ لا يزال سليماً بهذه الدرجة في هولندا”.

ويقع المعبد بالقرب من نيميخن على الحدود مع ألمانيا، حيث كانت تقع الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية وتسمى “الليمس”. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) “الليمس” كموقع تراث عالمي. وعثر علماء الآثار الهواة على مفردات من الموقع في قرية هيروين – هيميلينغ في نهاية العام الماضي، وأبلغوا السلطات.

وخلال العصر الروماني، كان هناك معبدان على الأقل، حيث قدم الجنود الذين كانوا متمركزين هناك بين القرنين الأول والرابع، القرابين لآلهتهم.

ويتميز المعبد الأول بسقف قرميدي ووجود لوحات فنية من الجص على جدرانه. أما المعبد الثاني فيتميز بصغر حجمه. وبالإضافة إلى ذلك عثر علماء الآثار على قطع من تماثيل الآلهة وبلاطات عليها نقوش وكتابات، وكذلك على حفر كانت تستخدم لإشعال نيران القرابين.

وكشف علماء الآثار عن أطلال المعبد لتظهر مواقع الأضاحي والمذابح الصغيرة المختلفة وتماثيل الآلهة والجدران الملونة. وسوف يتم عرض أجزاء من هذا الاكتشاف في متحف في نيميخن اعتباراً من السبت المقبل.

المصدر: مواقع