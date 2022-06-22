مجلس عزاء عن روح والد المدير العام لقناة المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2022 - 18:12

مجلس عزاء عن روح والد المدير العام لقناة المنار

منذ 2 ساعة 22 June، 2022
تعازي2
لبنان

أقيم مجلسُ عزاءٍ عن روحِ والدِ المدير العام لقناة المنار ابراهيم فرحات في مجمعِ المجتبى عليه السلام في حي الاميركان.

ومن أبرز الحاضرين رفيق شلالا المستشارُ الإعلاميُ لرئيسِ الجمهورية ميشال عون الذي نقلَ تعازيَ الرئيس عون.

كما قدمَ التعازيَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيسُ المجلسِ السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد، ووزراءُ ونوابٌ وشخصياتٌ سياسيةٌ وفعالياتٌ حزبية، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وعلماءُ دين، ومن الحضور ايضاً السفيرُ الايرانيُ في بيروتَ محمد جلال فيروزنيا.

المصدر: قناة المنار

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