معظم محطات الوقود في المناطق اللبنانية مقفلة وزحمة سيارات على المحطات القليلة العاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 16:52

معظم محطات الوقود في المناطق اللبنانية مقفلة وزحمة سيارات على المحطات القليلة العاملة

منذ 1 ساعة 19 June، 2022
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