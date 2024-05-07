جريحان بسقوط ثلاثة قذائف صهيونية داخل المستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 23:06

جريحان بسقوط ثلاثة قذائف صهيونية داخل المستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح جنوب غزة

منذ 10 mins 7 May، 2024
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