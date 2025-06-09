غارات عنيفة علي جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2025 - 05:18

غارات عنيفة علي جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 9 June، 2025
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