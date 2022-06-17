مشاورات التكليف متواصلة واستبعاد مفاجآت في الاسماء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 22:00
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حزب الله يطلق الاحتفالية الخاصة بمرور أربعين عاماً على تأسيسه وانطلاقة المقاومة
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف: تبدأ الفعاليات الاحتفالية من 20 حزيران حتى 20 آب في مختلف المناطق
عفيف: نطلق الأربعين ربيعاً حتى يعرف شعب لبنان أن جيلاً بأكمله ترك مباهج الحياة من أجل الحرية والكرامة والسيادة الحقيقية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: من حق اللبنانيين أن يستثمروا ثروتهم من الغاز وأن يستخرجوها من دون عوائق
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينوه بوحدة الموقف اللبناني بمعركة الدفاع عن الثروة البحرية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة: لضرورة تأمين اتفاق سياسي لتشكيل حكومة قرار وطني
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار يطلق الحملة الاعلانية السياحية من مطار بيروت الدولي
وزير الطاقة والمياه وليد فياض يبحث مع عدد من سفراء الدول العربية والاجنبية أزمة المياه وإمكانية المساعدة
سرايا القدس- كتيبة جنين: جريمة الاحتلال بحق المقاومين الـ3 لن تمر مرور الكرام ونتوعد بالرد عليها
حركة حماس: عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال في جنين لن تزيد شعبنا إلا اصراراً ومضياً نحو مقاومة الاحتلال
حماس: ندعو لتصاعد المقاومة بكل أشكالها وأن تكون هذه الدماء نقطة تحول في مواجهة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة
حركة الجهاد الاسلامي: هذه الجريمة تكشف مدى اجرام العدو الصهيوني وقوى المقاومة الفلسطينية بتشكيلاتها كافة ستواصل جهادها
وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال مع نظيره العماني: نؤكد على الحوار والتنسيق بين دول المنطقة والشعوب هي تقرر مصيرها
أ ف ب: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور تركيا رسمياً في الـ22 من الشهر الحالي
بريطانيا توافق على تسليم "جوليان أسانج" مؤسس موقع ويكيليكس إلى واشنطن التي تلاحقه بمزاعم تسريب وثائق سرية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عهد أحادية القطب انتهى والحرب الاقتصادية على روسيا محكومة بالفشل
بوتين: روسيا سترسل الغذاء إلى افريقيا والشرق الأوسط ونرحب بإجراء حوار مع الأمم المتحدة لتسهيل إمدادات الغذاء للعالم
بوتين: أرغمنا على قرار صعب ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا وسيتم تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالعملية
القضاء الروسي يحكم بالسجن 14 سنة على دبلوماسي أميركي سابق بتهمة تهريب مخدرات
بوتين: نتعاون مع الصين بسبب امكاناتها وليس على خلفية التطورات الجيوسياسية والتبادل التجاري معها سيحقق رقما قياسيا
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز: الوضع في سوق الغاز سيتأزم أكثر خلال الفترة القادمة
بوتين: أرغمنا على قرار صعب ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا وسيتم تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالعملية
القضاء الروسي يحكم بالسجن 14 سنة على دبلوماسي أميركي سابق بتهمة تهريب مخدرات
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مشاورات التكليف متواصلة واستبعاد مفاجآت في الاسماء
منذ 39 mins
17 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
مشاوراتٌ على نيةِ التكليف ، ومشهدُ مجلسِ النوابِ قد يَتكرر.
المصدر:
قناة المنار
الحكومة اللبنانية
مشاورات التكليف
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