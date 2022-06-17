دونيتسك: قوات أوكرانية تقصف المدنيين في بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا بالمدفعية

قالت قيادة القوات الشعبية في دونيتسك، إن:”القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا بنيران المدفعية صباح اليوم”.

وذكرت القيادة، أن”القصف تم في الساعة الثامنة والربع من الصباح من محور أفدييفكا وخلاله جرى استهداف المنطقة بعشر قذائف من عيار 122 مم”.

وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا يوجد خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

وأشارت القيادة إلى أن”القوات الأوكرانية قصفت بلدة بانتيليمونوفكا في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من الصباح بثماني قذائف من عيار 152 مم”.

ولم ترد أية أنباء بعد، عما أسفر عنه هذا القصف الأوكراني.

المصدر: نوفوستي