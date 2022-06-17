اعتصام أمام سرايا طرابلس للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الاجور

نظمت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ومعهم متقاعدو قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اعتصاما أمام سرايا طرابلس للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الاجور وتحسين الرواتب وحقهم في الضمان.

وقطع المعتصمون الطريق العام والقى عضو الهيئه المهندس ابراهيم نحال كلمة اكد فيها انه أمام ما تشهده البلاد من أزمات اقتصاديّة واجتماعيّة جسام، وبسبب استمرار سلطة تقاسم النفوذ والمحاصصة، بسياسات الهدر وحماية الفساد وسياسة التجويع المدمّرة لقدرات الشعب اللبناني، واستهدافها للطبقات الفقيرة منه وبالأخص موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين بصورة خاصة، بمخطَّطاتها الكيديَّة فان الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة مستمرة باضرابها المفتوح حتى تحقيق المطالب.

من جهته العميد المتقاعد هيثم درغام دعا الحكومة إلى انصاف المتقاعدين الذين باتت اوضاعهم الاجتماعية تنزلق نحو الهاوية والمعنيون غائبون وهدد بخطوات تصعيدية ستطال منازل رؤوساء الحكومات بدءا من الرئيس المكلف لتصل إلى منازل السياسيين واعلان العصيان المدني بوجه هذه السلطة.

المصدر: موقع المنار