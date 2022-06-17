3 شهداء و8 جرحى برصاص الاحتلال في مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ثلات شبان فلسطينيين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهداء الثلاثة هم كل من براء لحلوح من مخيم جنين، ووسف صلاح وليث ابو سرور من جنين.

وبينت الصحة، أنه أصيب 8 شبان آخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في الحي الشرقي لمدينة جنين بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي اقتحم المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الإحتلال اقتحمت عمارة سكنية قرب مقبرة الحي الشرقي في جنين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم من حين لآخر باقتحام مدينة جنن ومخيمها، بهدف اغتيال مقاومين واعتقال البعض الآخر، فيما يتصدى مقاومون من كتيبة جنين لجيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة ومخيمها.

المصدر: فلسطين اليوم