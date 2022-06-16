فياض: لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

قال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إن “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، سواء اكانت حكومة تصريف أعمال أم حكومة عتيدة، وهي مطالبة بوضع إجراءات عملية في أسرع وقت للإنتقال إلى المرحلة التي يمكن أن نسمّيها إحتواء الأزمة”.

وأمل فياض أن “ننتقل إلى معالجة جذرية لهذه الأزمة وإلّا البلد من وضع سيءٍ إلى أكثر سوءا مما يعقّد أدوات الحلّ والمعالجة”، وقال “هذا هو المطلوب في هذه المرحلة وبطبيعة الحال سنكون في وضعية أفضل إذا جرى التّسريع في تشكيل الحكومة”.

ولفت فياض إلى أنه “من المفترض ان تكون الامور المعيشية والمالية والإقتصادية والإنمائية خارج الخلاف السياسي، وإذا أردنا دائما أن نخلط بين ما نختلف عليه وما نحتاجه لمعالجة شؤون الناس، فمعنى ذلك اننا نعقّد الحلّ ونؤجّله ونضع العراقيل أمامه وأنّ الطبقة السياسية لا تزال تُقارب هذه المسائل في المنهجية نفسها والتي أنتجت المشكلة في هذا البلد”، وشدد على ان “المقاربة الأكثر مسؤولية هي في أن نفصل بين الملفات التي نختلف عليها على المستوى السياسي وأن نُنظّم الخلاف حولها ونطلق أُطُرا حوارية لمعالجة هذه القضايا”.

ورأى فياض “أننا نحتاج الى عزل الأمور الإنمائية والمالية والمعيشية، كموضوع الكهرباء وخطة التعافي وترسيم الحدود، عن الخلاف السياسي ونُطلق مبادرات لتقريب المواقف الوطنية حولها”، وتابع “عندها نكون بدأنا العمل في الطريقة الصحيحة وعندها تُقدم الطبقة السياسية أداء سياسيا وإنمائيا مختلفا عما كان سائدا في الفترة الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام