الجيش العراقي يطلق عملية “الإرادة الصلبة” في مناطق ديالى – صلاح الدين – سامراء

زار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء قاطع عمليات ديالى، للإشراف على انطلاق عملية “الإرادة الصلبة – المرحلة الثالثة”.

وتجري العملية في قواطع عمليات “ديالى – صلاح الدين – سامراء”، لتفتيش وملاحقة العصابات الإرهابية في حاوي العظيم وحدود قواطع العمليات. وفور وصولهم، قدّم قائد عمليات ديالى إيجازاً مفصلاً عن انطلاق العملية في مرحلتها الثالثة والخطط التي وضعت من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.

بعدها، تفقد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة بالطائرات ساحة العمليات، أشترك في العملية قطعات الجيش وبقية الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وبإسناد طائرات القوة الجوية وطيران الجيش.

العمليات المشتركة تحدد موعد انتهاء المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة

وحددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة الثالثة. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن “عملية الإرادة الصلبة/ المرحلة الثالثة التي انطلقت اليوم، في حاوي العظيم، مستمرة لحين تحقيق أهدافها”. وأضاف، أن “تركيز العملية حتى الآن على منطقة حاوي العظيم فقط”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى، بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.

المصدر: موقع المنار